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Герой «Каламбура» в майке Дзюбы и российская красавица. Финляндия — Россия: антураж

Герой «Каламбура» в майке Дзюбы и российская красавица. Финляндия — Россия: антураж
Эдгар Брещанов
Антураж перед началом матча Финляндия — Россия на
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16 июня в Санкт-Петербурге, в матче второго тура Евро-2020 в группе B, национальная команда России встречается со сборной Финляндии. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0). В заключительном, 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год.

Главные кадры антуража перед началом матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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