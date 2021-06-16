Герой «Каламбура» в майке Дзюбы и российская красавица. Финляндия — Россия: антураж
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16 июня в Санкт-Петербурге, в матче второго тура Евро-2020 в группе B, национальная команда России встречается со сборной Финляндии. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0). В заключительном, 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год.
Главные кадры антуража перед началом матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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