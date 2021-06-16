Бранислав Иванович и Юрий Жирков смотрят матч Финляндия — Россия на стадионе

Бывший защитник «Зенита» и «Локомотива» Бранислав Иванович приехал на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Россия.



Иванович смотрит матч в компании полузащитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, который ранее покинул расположение национальной команды из-за повреждения. Футболист отправился на лечение и больше не сыграет на Евро-2020.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты: Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0). В заключительном 3-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.