Бранислав Иванович и Юрий Жирков смотрят матч Финляндия — Россия на стадионе

Бывший защитник «Зенита» и «Локомотива» Бранислав Иванович приехал на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Россия.
Иванович смотрит матч в компании полузащитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, который ранее покинул расположение национальной команды из-за повреждения. Футболист отправился на лечение и больше не сыграет на Евро-2020.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты: Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.
Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0). В заключительном 3-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.
- 16 июня 2021
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