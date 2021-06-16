Сборная России сыграла на ноль в матче Евро впервые за 13 лет

Сборная России минимально обыграла Финляндию, сыграв на ноль в матче Евро впервые за 13 лет. В последний раз россияне не пропускали на чемпионате Европы во встрече со Швецией (2:0), которая состоялась 18 июня 2008 года.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Алексея Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.



Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.