Мама Миранчука отреагировала на гол Алексея в победном матче сборной России на Евро-2020

Елена Миранчук, мама полузащитника сборной России Алексея Миранчука, прокомментировала гол сына в победном матче сборной России с Финляндией (1:0).

«Всех с победой, ура! Верили в победу, ребята — молодцы! Крепкого здоровья им. Отправила сыну голосовое поздравление. Это важная победа, ребята справились. Все молодцы», — сказала Елена в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.



Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.