Депутат Свищёв — о победе России: надеюсь, сегодня не будет криков от украинских соседей

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о возможной реакции украинских болельщиков на победу сборной России в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией (1:0).

«Надеюсь, сегодня не будет криков от наших украинских соседей. Не знаю, были ли у них новые акции с бесплатным пивом или другие провокации. Сегодня мы не оставили нашим недругам шансов для радости. Теперь надо обыгрывать датчан для выхода из группы», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В заключительном 3-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.