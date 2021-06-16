Федун: всё решили техника Миранчука и надёжность Джикии

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России в матче с Финляндией (1:0).



«Тяжёлая победа. Видно, что в классе наши превосходят финнов, как Бельгия нас. Только в отличие от нашей сборной Финляндия не допустила ни одной грубой ошибки в обороне. Всё решили техника Миранчука и надёжность Джикии. В матче с более искушённой в футболе Данией этого может и не хватить. Напрашивалась замена на Макарова, который может находить свободную зону, и слишком мало времени тренерский штаб дал Соболеву», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.