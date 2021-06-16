Смородская: Миранчук забил замечательный гол! Шансы на плей-офф у нас очень серьёзные

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал победу сборной России в матче с Финляндией (1:0).



«Впечатления от этого матча намного приятнее, чем после первого. Черчесов выпустил немного другой состав, все собрались, осознали цену ошибки. Алексей забил просто замечательный гол, очень за него рада!



Сегодня одержали очень важную и нужную победу. Так держать! Будем болеть и надеяться, что всё будет хорошо. Шансы на выход у нас очень серьёзные. Надеюсь, игра с датчанами сложится для нас удачно и мы сможем выйти из группы», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.