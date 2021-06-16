«Пока мы выглядим одной из худших команд». Боярский недоволен игрой сборной России на Евро

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на победу сборной России в матче с Финляндией (1:0).
«Слава богу, выиграли. Но игра обеих команд оставляет желать лучшего. Хорошо, что нам попались дебютанты. Произошли изменения в команде, а Миранчук и Дзюба сделали своё дело. Если бы не VAR, то прощай хорошее настроение. Там довольно сложно было зафиксировать офсайд. Не согласен, что Дзюбу надо было менять раньше. Он сильный, может играть и три, и четыре тайма.
Дивеев сегодня молодец, хорошо справился. Вовремя поставили в состав. Я думаю, Черчесову посоветовали это сделать. Мне кажется, это не его решение. Сборная преобразилась, но ещё далеко до хороших европейских команд. У нас ещё нет своего лица. Мы все знаем игру Испании, Украины, Португалии, но не знаем, как будем играть мы. Если бы случился первый гол, то игра была бы закончена. У нас пока непредсказуемая команда, и непонятно, что будет дальше. Тем более мы потеряли Марио Фернандеса.
Попробуем пробраться в плей-офф. Но, вообще, мы выглядим одной из худших европейских команд. Европейский футбол гораздо выше. Посмотрим на игру Англии и Шотландии, вот там мы увидим настоящий футбол и мастерство», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 16 июня 2021
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