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«Твиттер» сборной России поблагодарил Ольгу Бузову за совет

«Твиттер» сборной России поблагодарил Ольгу Бузову за совет
Григорий Петерсон
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Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала пост, в котором поблагодарила российскую певицу Ольгу Бузову за совет.

«Шли вперёд, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга», — написано в посте под фотографией с изображением певицы.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.

Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.

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