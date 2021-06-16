«Твиттер» сборной России поблагодарил Ольгу Бузову за совет

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала пост, в котором поблагодарила российскую певицу Ольгу Бузову за совет.

«Шли вперёд, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга», — написано в посте под фотографией с изображением певицы.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.



Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.



Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.