Колыванов: у России очень хорошие шансы на выход. Надеюсь, поборются за 2-е место в группе

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (1:0).
«Прежде всего надо поздравить нашу сборную с непростой победой. Было трудно, но первый тайм очень здорово отыграли: давление на чужой половине поля, забили шикарный гол. Во втором тайме в серединке поля немного подустали. Первый тайм вообще 63 на 37, по-моему, владение мячом у нас было — в два раза превосходили соперника. Гол финнов отменили по делу, он никак не повлиял на характер игры. Было вне игры.
Насчёт замены Дзюбы на Соболева — тут Станиславу Саламовичу виднее, конечно. У Дзюбы второй фол, много борьбы, конечно, он пас отдал шикарный во втором тайме, когда могли забивать второй гол — свою работу он как бы выполнил. Понятное дело, что Соболев тоже хочет пораньше выйти. Ну, слава богу, что так всё закончилось. Молодцы.
Дивеев спас. В обороне вообще достаточно уверенно сыграли. За исключением пары эпизодов. Дивеев в подкат два раза пошёл. Не то чтобы прям спас команду — сделал свою работу.
Надо сейчас посмотреть, как сыграют бельгийцы с датчанами. Может быть, там так получится, что датчане их обыграют, тогда у четырёх команд будет по три очка. Поэтому шансы сейчас хорошие. В любом случае, как мы говорили, что из шести групп в четырёх даже те, кто третьи места занимает, выходят. Надеюсь, что наши даже не третье место в группе займут, а поборются за второе. Вполне всё возможно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
- 16 июня 2021
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