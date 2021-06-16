Тренер сборной Финляндии: с Россией мы заслужили минимум очко. С бельгийцами будет сложнее
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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва после матча с российской командой (0:1) поделился ожиданиями от встречи с Бельгией.
«Я считаю, что с Россией мы заслужили как минимум очко. С бельгийцами будет сложнее. Но моя команда показала, что может играть на высоком уровне. Сдаваться мы точно не собираемся.
Чем удивила команда России? Мы знали, что Жирков получил травму и что в составе будут коррективы. Но в целом россияне играли примерно так, как мы и ожидали. Если бы наш гол в начале матча засчитали, то игра была бы другой и Россия бы играла бы по-другому», — передаёт слова Канервы корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
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