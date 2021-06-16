Роман Зобнин: надеюсь, в матче с Данией удастся избежать ошибок

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (1:0).
«Мы готовились, наигрывали эту схему в товарищеских матчах. Все ребята знают свои позиции, свою роль на поле, никаких трудностей не было. Сафонов сыграл на ноль, дебют удался. Всё уверенно, всё по делу, никаких ошибок не было. Я его поздравляю с дебютом.
Если вам казалось, что во втором тайме у соперника было больше атак, значит, так и было. Финнам нужно было отыгрываться, они большими силами шли вперёд. В каком-то месте мы должны были искать пространство. Мы разберём эти моменты. Надеюсь, уже в следующем матче удастся избежать ошибок. Всегда хочется забивать больше, так как разница сейчас у нас негативная. К сожалению, не получилось. Но ничего страшного, главное, что взяли три очка. Мы рады, что победили», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 16 июня 2021
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