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Черчесов прокомментировал гол Миранчука в ворота сборной Финляндии

Черчесов прокомментировал гол Миранчука в ворота сборной Финляндии
Евгений Слюсаренко
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от гола Алексея Миранчука в ворота сборной Финляндии (1:0).

«Алексей Миранчук забил великолепный гол, мы очень рады за него. Я приветствовал его переход в Италию, ему надо было развиваться как личности, выходить из зоны комфорта. Он научился ценить своё время, любое игровое время. Надеюсь, что в следующем сезоне он будет получать больше игрового времени. На Евро он чётко знал, что будет играть и был в этом смысле спокоен», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

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