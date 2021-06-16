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Капитан сборной Финляндии Араюури прокомментировал поражение от сборной России

Капитан сборной Финляндии Араюури прокомментировал поражение от сборной России
Григорий Петерсон
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Защитник сборной Финляндии Паулус Араюури прокомментировал матч сборных Финляндии и России.

«Мы знали, что это будет трудная игра в непростом месте. Мы вполне могли вырвать ничью. Временами мы играли в очень хороший футбол. Многое нужно было сделать, чтобы защитить ворота. Я горжусь тем, что мы играем на Евро, к тому же у нас ещё есть шанс на выход из группы. Всё в наших руках», — цитирует игрока YLE.

Напомним, во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.

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