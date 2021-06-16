Дивеев: моя задача была в том, чтобы Сафонов сыграл на ноль. Это удалось

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (1:0).



«Мы хорошо сыграли, особенно в первые 65-70 минут. Что касается себя, то пусть тренеры судят, можно ли мне быть довольным своей игрой. Моя задача была в том, чтобы Матвей Сафонов сыграл на ноль. Это удалось», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.



В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.