Миранчук — о голе финнам: ничего особенного. Убрал под левую, пробил, попал

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал свой гол в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией (1:0).

«Про свой гол не могу сказать ничего особенного. Убрал под левую — пробил. Попал. Сегодняшняя игра была нелёгкой, но на Евро лёгких игр и не бывает. Радует, что получилось быть сконцентрированными до конца. Когда все сосредоточены, то мы и получаем удовольствие от футбола, и приносим радость болельщикам. Дания? Не хочу ничего предсказывать, движемся от матча к матчу. Этот этап прошли, впереди следующий», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.