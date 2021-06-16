Миранчук — о голе финнам: ничего особенного. Убрал под левую, пробил, попал

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал свой гол в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией (1:0).
«Про свой гол не могу сказать ничего особенного. Убрал под левую — пробил. Попал. Сегодняшняя игра была нелёгкой, но на Евро лёгких игр и не бывает. Радует, что получилось быть сконцентрированными до конца. Когда все сосредоточены, то мы и получаем удовольствие от футбола, и приносим радость болельщикам. Дания? Не хочу ничего предсказывать, движемся от матча к матчу. Этот этап прошли, впереди следующий», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.
- 16 июня 2021
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