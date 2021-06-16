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Уткин: игра жутковатая. Думал, Дзюба легко разломает оборону финнов

Уткин: игра жутковатая. Думал, Дзюба легко разломает оборону финнов
Диана Валавичюте
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Известный блогер Василий Уткин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Россия (0:1).

«С победой! Не буду многословным. Результат удовлетворительный, не более. Игра жутковатая. Я думал, что Дзюба легко разломает оборону финнов. Мне запомнились из недавнего слова, по-моему, Аршавина, который говорил об Артёме следующее: «Просто удивительно, как он сохраняет свою форму третий сезон подряд“. И я в это поверил. Но после двух игр на Евро мне кажется, что мысль эта, увы, ошибочна. Потому что судим мы об этой форме Дзюбы в основном по играм в России. То есть просел сам критерий.

Финны отрезали Дзюбу от игры очень эффективно. Он сделал голевой пас, но это совсем не то, говоря об игре на протяжении а) 90 минут и б) в качестве не героя эпизода, а системообразующего игрока от него ждёт Черчесов. А следом за Станиславом и все мы, потому что мы же в стороне и напридумывать, как бы могла сборная действовать с другим тренером и другими игровыми ценностями — дело весёлое, но к жизни отношения не имеющее. У нас есть та команда, которую собрал Стас. И болея за неё, нам ничего не остаётся, как надеяться, что план Черчесова сработает. Пока что-то нет. Сафонова — с сухариком!" — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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