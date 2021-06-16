Миранчук: это не лучший мой матч за сборную, лучшие будут впереди

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о выступлении российской команды в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (1:0).

«Ощущения, как всегда после победы, самые положительные. Тяжёлая игра, но сейчас был важен результат. Понимали, что финны будут упираться и играть на контратаках — здорово, что нам удалось не дать им реализовать свои шансы. Сложно описать свой гол, это обычное игровое действие, игровой момент, завершившийся голом. Вряд ли я могу рассказать больше, чем вы видели. Лучший ли этот матч за сборную? Да нет, мне кажется, вы придаёте этому слишком большое значение. Уверен, что мои лучшие матчи за национальную команду впереди.



Что изменилось после моего перехода в „Аталанту“? Я думал, вопросы будут про сборную. Что-то изменилось, конечно. В некоторых нюансах я стал опытнее, но… По сути, я сыграл там всего лишь один сезон. В основном шла адаптация к команде, стране, новой лиге. Безусловно, добавилось понимание, что сколько бы тебе ни дали игрового времени — его надо использовать максимально эффективно» — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.