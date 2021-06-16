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Защитник сборной Финляндии прокомментировал поражение от сборной России

Защитник сборной Финляндии прокомментировал поражение от сборной России
Григорий Петерсон
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Финский защитник Даниэль О'Шонесси прокомментировал игру между сборными России и Финляндии.

«Мы пропустили мяч в очень неудачное время. В перерыве говорили о том, что нужно продолжать играть в свою игру. В первом тайме мы создали несколько моментов и даже забили гол. Даже после перерыва мы создавали моменты, из которых можно было выжать большее. Сборная России — хорошая команда, но хотя бы ничью мы сегодня могли вырвать», — цитирует игрока YLE.

Напомним, во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.

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