Защитник сборной Финляндии прокомментировал поражение от сборной России

Финский защитник Даниэль О'Шонесси прокомментировал игру между сборными России и Финляндии.

«Мы пропустили мяч в очень неудачное время. В перерыве говорили о том, что нужно продолжать играть в свою игру. В первом тайме мы создали несколько моментов и даже забили гол. Даже после перерыва мы создавали моменты, из которых можно было выжать большее. Сборная России — хорошая команда, но хотя бы ничью мы сегодня могли вырвать», — цитирует игрока YLE.

Напомним, во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.



Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.