Реакция болельщиков в петербургской фан-зоне на выход Соболева вместо Дзюбы. Видео

Появилось видео с реакцией болельщиков в фан-зоне Санкт-Петербурга на выход Александра Соболева вместо Артёма Дзюбы в матче Финляндия — Россия (0:1).
Болельщики сначала поаплодировали, а затем часть фан-зоны начала скандировать фамилию Соболева.
Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.
Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.
Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.
Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).
- 16 июня 2021
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