Червиченко: сборной России в начале матча боженька помог. Нас чуть было не унизили

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 2-го группового этапа Финляндия — Россия (0:1).

«Если честно, оптимизма не особо прибавилось. Особенно учитывая, что на третьей минуте нам боженька помог — гол не засчитали, офсайд был буквально 10 сантиметров. Чуть было не унизили нас. Слава богу, не засчитали. Моментов не так много было. Мы увидели, что наши гиперпрофессионалы не могут с восьми, 10 метров в ворота попасть. Как так можно? На тебе столько ответственности, ну ты хотя бы попади в раму, а не в трибуну! Оздоев, Жемалетдинов, Головин — столько моментов не использовать… Это же не чемпионат двора и даже не РПЛ. Надо хотя бы попадать. И давайте будем честными, у финнов тоже было много моментов. Они, может быть, были не такими острыми, но это потому что соперники были не такими расторопными. Наши защитники очень много ошибались. Дивеев показал, что он лучше Семёнова — грубо ошибся и сам исправился. Но ошибки были.



Считаю, что надо было раньше менять Миранчука. До гола он много ошибался, обрезался, невпопад бежал. Забил классно, но так нежненько, что будь там поприличнее вратарь — вряд ли бы мяч залетел. А во втором тайме от Миранчука один только брак шёл. Я думал, что вместо него Черчесов выпустит Соболева, но тот в итоге вышел вместо Дзюбы в концовке. У меня к Дзюбе меньше вопросов, чем к Миранчуку. Артём отыгрывался, пытался открываться. Понятно, что на нём висел игрок, но для этого и мудрость тренера — чтобы выпустить под Дзюбу кого-то другого, кто мог бы забить и обострить.



Надеюсь, что бельгийцы обыграют датчан и у тех ещё больше усилится депрессивное состояние. Дальше будем очки считать. По разнице мячей у нас совсем беда, но если Бельгия займёт первое место, то будут считаться очки только между нами, финнами и датчанами. Так что важно не проиграть с разницей больше чем в один мяч, а лучше сыграть вничью или выиграть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.