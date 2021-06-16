Депутат Лебедев: мы должны были побеждать Финляндию минимум 3:0. Игра позитива не вселила

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 Финляндия — Россия (0:1).

«Давайте поздравим наших болельщиков и игроков. Мы эту победу ждали, и если бы её не случилось, то нам ловить на Евро было бы нечего. Игра не очень понравилась, позитива не вселила. Считаю, что у такой сборной, как Финляндия, мы должны были выигрывать минимум со счётом 3:0. Не говоря о том, что разница забитых и пропущенных мячей может нам пригодиться при попадании или непопадании в плей-офф с третьего места, если такое, дай бог, будет. Хотя сейчас мы понимаем, что нам по силам замахнуться и на второе место. В любом случае три очка есть три очка. Мы их получили, заветное место в таблице имеем, и дальше всё в наших руках.



Есть такая поговорка: плох тот солдат, кто не мечтает быть генералом. Если мы попали на Евро, то должны мечтать о звании чемпионов Европы. Сейчас промежуточная мечта — это выйти в плей-офф и получить как можно более слабого, если можно так сказать, соперника из тех, кто туда попадёт. Но турнирное положение и надежда на то, что бельгийцы сыграют оставшиеся матчи на своём уровне, говорят о том, что матч в Копенгагене будет решать для нас всё. Любой положительный результат — даже ничья — может вывести нас в плей-офф напрямую со второго места. Поэтому будем болеть за наших ребят и поддерживать. Обидно только, что каждый матч мы теряем игроков из-за травм — сначала Жиркова, теперь Фернандеса. Сборная осталась без обоих флангов. Это потеря», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.