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Источник: ФИФА дисквалифицировала российского футболиста на шесть месяцев за допинг

Источник: ФИФА дисквалифицировала российского футболиста на шесть месяцев за допинг
Диана Валавичюте
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Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение дисквалифицировать нападающего «Ростова» Владимира Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, «Ростов» планирует расторгнуть контракт с футболистом.

Напомним, в марте текущего года ФИФА возбудила дела в отношении трёх российских футболистов по подозрению в употреблении допинга. В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева было сказано, что допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.

Обухов выступает за «Ростов» с октября 2020 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

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