Путин поздравил сборную России с победой над Финляндией

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве поздравил национальную команду с победой в матче с Финляндией (1:0).
«Россия обыграла Финляндию? Молодцы, поздравляю», — сказал Путин.
Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.
Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.
Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.
Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).
- 16 июня 2021
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