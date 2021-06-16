Пресс-служба «Аталанты» отреагировала на гол Миранчука

Пресс-служба итальянской «Аталанты» отреагировала на гол Алексея Миранчука в матче со сборной Финляндии.
«Снимаем шляпу, Алексей», — написано под постом.
Единственный гол в матче с финнами забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.
Сам Алексей уверен в том, что в его голе нет ничего сверхъестественного.
Про свой гол не могу сказать ничего особенного. Убрал под левую — пробил. Попал. Сегодняшняя игра была нелёгкой, но на Евро лёгких игр и не бывает. Радует, что получилось быть сконцентрированными до конца. Когда все сосредоточены, то мы и получаем удовольствие от футбола, и приносим радость болельщикам. Дания? Не хочу ничего предсказывать, движемся от матча к матчу. Этот этап прошли, впереди следующий», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
В сезоне-2020/2021 Миранчук провёл за «Аталанту» 25 матчей в Серии А, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. До этого игрок выступал за московский «Локомотив».
- 16 июня 2021
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