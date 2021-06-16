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В «Ростове» отреагировали на информацию о дисквалификации форварда Обухова

В «Ростове» отреагировали на информацию о дисквалификации форварда Обухова
Арина Лаврова
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Руководитель пресс-службы «Ростова» Денис Штанько прокомментировал информацию о дисквалификации нападающего команды Владимира Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

«На сегодняшний день «Ростов» не получил никакие документы от ФИФА или РФС, касаемо дисквалификации Обухова. Соответственно об этом узнаём из СМИ. Как только получим юридическое подтверждение информации, тогда рассмотрим и сможем подробно прокомментировать. В настоящее время никаких бумаг по дисквалификации Обухова у нас не было», — сказал Штанько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в марте текущего года ФИФА возбудила дела в отношении трёх российских футболистов по подозрению в употреблении допинга. В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева было сказано, что допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.

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Источник: ФИФА дисквалифицировала российского футболиста на шесть месяцев за допинг
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