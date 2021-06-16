Бэйл не забил пенальти в матче с Турцией, пробив выше ворот
Поделиться
Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл не забил пенальти в матче 2-го тура чемпионата Европы 2020 года с Турцией. Счёт — 1:0 в пользу валлийцев, идёт второй тайм.
На 60-й минуте защитник турецкой команды Зеки Челик сбил Бэйла на углу штрафной, судья назначил пенальти. Форвард сам исполнил пенальти, однако пробил выше ворот.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соареш Диашем. Ассистенты — Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.
Соперниками сборных Турции и Уэльса по группе являются национальные команды Италии и Швейцарии.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 16 июня 2021
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:45
-
20:42
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
20:16
-
20:10
-
19:52
-
19:51
-
19:50
-
19:43
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:09
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:49
-
18:49
-
18:46
-
18:42
-
18:41
-
18:41
-
18:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам