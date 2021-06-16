Бэйл не забил пенальти в матче с Турцией, пробив выше ворот

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл не забил пенальти в матче 2-го тура чемпионата Европы 2020 года с Турцией. Счёт — 1:0 в пользу валлийцев, идёт второй тайм.

На 60-й минуте защитник турецкой команды Зеки Челик сбил Бэйла на углу штрафной, судья назначил пенальти. Форвард сам исполнил пенальти, однако пробил выше ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Встречу обслуживает бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соареш Диашем. Ассистенты — Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.



Соперниками сборных Турции и Уэльса по группе являются национальные команды Италии и Швейцарии.