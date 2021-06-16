Антонио Рюдигера не дисквалифицируют за попытку укусить Погба

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер избежал наказания за инцидент с полузащитником национальной команды Франции Полем Погба.
В одном из эпизодов французского хавбека Поля Погба опекал защитник Антонио Рюдигер. Неожиданно немец, находившийся сзади Поля, укусил его за спину. Погба обратился к судье, но тот не видел момента и не стал наказывать Рюдигера.
«Это выглядело нелепо. Мы с Полем говорили об этом как друзья после финального свистка. Без сомнения, я не должен был касаться ртом его спины», — цитирует Рюдигера Sky Sports.
Позже УЕФА сообщил, что не будет возбуждать никаких дел против защитника «Челси».
Напомним, матч сборных Франции и Германии завершился со счётом 1:0. В первом тайме немецкий защитник Матс Хуммельс забил гол в свои ворота.
- 16 июня 2021
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