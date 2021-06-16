Игроки Дании и Бельгии прервут матч на 10-й минуте, чтобы отдать дань уважения Эриксену

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сообщил, что игроки планируют прервать матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Данией на 10-й минуте, чтобы поаплодировать датскому полузащитнику Кристиану Эриксену.
«Мы выбьем мяч в аут, чтобы приостановить игру, поаплодировать и отдать должное Эриксену», — приводит слова Лукаку AP News.
12 июня Финляндия в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 встречалась с Данией (1:0). На 43-й минуте встречи полузащитник датчан Кристиан Эриксен, находясь на поле, потерял сознание. Встреча прервалась на полтора часа, Эриксена удалось спасти благодаря незамедлительной реакции медицинского штаба сборной Дании.
Матч Дания — Бельгия состоится завтра, 17 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
- 16 июня 2021
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:45
-
20:42
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
20:16
-
20:10
-
19:52
-
19:51
-
19:50
-
19:43
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:09
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:49
-
18:49
-
18:46
-
18:42
-
18:41
-
18:41
-
18:38