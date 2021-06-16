Игроки Дании и Бельгии прервут матч на 10-й минуте, чтобы отдать дань уважения Эриксену

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сообщил, что игроки планируют прервать матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Данией на 10-й минуте, чтобы поаплодировать датскому полузащитнику Кристиану Эриксену.



«Мы выбьем мяч в аут, чтобы приостановить игру, поаплодировать и отдать должное Эриксену», — приводит слова Лукаку AP News.

12 июня Финляндия в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 встречалась с Данией (1:0). На 43-й минуте встречи полузащитник датчан Кристиан Эриксен, находясь на поле, потерял сознание. Встреча прервалась на полтора часа, Эриксена удалось спасти благодаря незамедлительной реакции медицинского штаба сборной Дании.

Матч Дания — Бельгия состоится завтра, 17 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене.