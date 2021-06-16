Гаттузо может покинуть «Фиорентину» из-за разногласий с руководством

Новый главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб из Флоренции из-за разногласий с руководством, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Между сторонами возникли трения из-за того, что клуб не хочет подписывать игроков, предложенных Хорхе Мендесом, который также является представителем Гаттузо. Тренер раздумывает на тему продолжения сотрудничества с «фиалками».
В конце мая «Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба. На посту главного тренера «Фиорентины» Гаттузо сменил Джузеппе Якини, который возглавил команду в марте текущего года.
Напомним, последним местом работы Гаттузо был «Наполи», который тренер покинул по окончании сезона-2020/2021. В предстоящем сезоне «Наполи» сыграет в групповом этапе Лиги Европы. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в Серии А. В составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин.
- 16 июня 2021
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