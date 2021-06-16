Украинский депутат рассказал о праздновании поражения сборной России в матче с Бельгией

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко высказался о реакции РФС на форму украинской сборной на Евро-2020, а также рассказал о праздновании поражения сборной России в матче с Бельгией (0:3).



«Во-первых, на нашу форму в первую очередь отреагировала именно Россия и именно Россия придаёт такое огромное значение надписям на нашей футболке. Для наших изображение карты Украины вместе с Крымом и Донбассом, а также фраза «Слава Украине! Героям слава!» являются абсолютно нормальными атрибутами нашей страны, и они не вызвали никаких лишних обсуждений.



Не только во Львове устраивали мероприятия к проигрышу России, я тоже организовывал такую акцию: после победы Бельгии над Россией мы перевели 50 гривен на счёт всех пользователей компании такси и службы доставки еды. Поэтому могу вас заверить, эта тема действительно очень популярна в нашей стране. Вы спрашиваете, есть ли чему беспокоиться, так я отвечу – да. Россия становится изгоем даже в спортивном мире», — приводит слова Гончаренко «Газета.Ru».

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