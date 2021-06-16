Салихова: хавбек сборной Финляндии Камара был готов перейти в «Спартак»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о сорвавшемся переходе в московский клуб полузащитника «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глена Камара.

«Предлагался прошлым летом, когда отказал Соучек. Футболист был готов перейти, в процессе переговоров сбили цену до 5 млн. Играет в Шотландии, семейное гнездо в Финляндии. Реально хотел играть поближе к дому. Удобненько ему. Негативный отзыв селекции. Вот я думаю: усилил бы он «Спартак» или слава богу, что не купили?» — написала Зарема в своём телеграм-канале.

Салихова также опубликовала скриншот переписки с селекционером «Спартака» Александром Аверьяновым на тему трансфера Камара.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0. Камара принимал участие во встрече.