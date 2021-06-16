Аарон Рэмси: пенальти был важен, но сборная Уэльса не запаниковала

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Уэльса Аарон Рэмси прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Турцией (2:0).
«После гола почувствовал небольшое облегчение. Мы великолепно провели первый тайм, доминировали на поле. Во втором тайме команда показала характер, и я считаю, что мы заслужили победу. Пенальти был важен, но мы не запаниковали и добились нужного результата. Мы подарили себе прекрасную возможность выйти из группы, но впереди ещё один важный матч. Сейчас мы находимся в хорошей позиции», — приводит слова Рэмси BBC.
Сборная Уэльса набрала 4 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А. Турция (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе А являются сборные Италии (3) и Швейцарии (1).
- 16 июня 2021
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