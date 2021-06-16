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Губерниев — о сборной: временами чудовищный футбол. Почему Дивеев бегает за Пукки?

Губерниев — о сборной: временами чудовищный футбол. Почему Дивеев бегает за Пукки?
Михаил Рождественский
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Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о победе сборной России в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией (1:0).

«Наших с важной победой! Возможно, её хватит для выхода в плей-офф! Это чудовищный временами по качеству футбол. Относится как к игре двух коллективов, так и к судейству. Особенно во втором тайме.

Теперь по игрокам! Сафонов — всё по делу. Фернандесу здоровья! В центральной зоне — почему Дивеев всё время бегает за Пукки, который его явно быстрее? И всё же Дивеев был полезен в отборе! Баринов — видно, что не хватает опыта игры на этой позиции. Зобнин — единственный чистый опорник. И этого явно было мало! Головин и Дзюба — лучшие сегодня! Миранчук. Спасибо за гол. Но сзади так играть нельзя. Нужно добегать! С победой! Всем здоровья!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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