«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о расставании с защитником Серхио Рамосом.



В конце этого месяца у капитана «сливочных» истекает контракт с клубом, и стороны не стали его продлевать. Завтра, 17 июня, состоится прощальная пресс-конференция, в которой помимо Серхио примет участие президент «Реала» Флорентино Перес.



Напомним, «Реал» предлагал Рамосу продлить контракт на один год, а игрок хотел на два. Также Серхио не хотел идти на сокращение зарплаты. Сообщалось, что испанец всё же выразил готовность продлить договор на условиях клуба, однако Перес, недовольный его поведением, продолжил готовить церемонию прощания.



Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

Новость по теме «Севилья» предложила Серхио Рамосу контракт на € 35 млн