Италия — Швейцария: Локаттели оформил дубль

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии встречается с национальной командой Швейцарии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. К 53-й минуте счёт 2:0 в пользу итальянской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Италия — Швейцария.

На 52-й минуте встречи полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли оформил дубль, забив гол после передачи хавбека Николо Бареллы.

Встречу обслуживает бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — англичанин Майкл Оливер.



Напомним, соперниками сборных Италии и Швейцарии по группе являются национальные команды Уэльса и Турции.