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Сборная Италии разгромила Швейцарию в матче Евро-2020

Сборная Италии разгромила Швейцарию в матче Евро-2020
Диана Валавичюте
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В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии встречалась с национальной командой Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0.

На 26-й минуте встречи полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли открыл счёт. Результативную передачу отдал итальянский нападающий Доменико Берарди. На 52-й минуте матча Локателли оформил дубль и упрочил преимущество итальянской сборной в счёте. Третий гол в концовке встречи забил нападающий итальянской команды Чиро Иммобиле.

Встречу обслуживала бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — англичанин Майкл Оливер.

Таким образом, сборная Италии набрала 6 очков, поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А и досрочно вышла в плей-офф Евро-2020. Швейцария (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе А являются сборные Уэльса (4) и Турции (0).

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа A. 2-й тур
16 июня 2021, среда. 22:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Швейцария
1:0 Локателли – 26'   2:0 Локателли – 52'   3:0 Иммобиле – 89'
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