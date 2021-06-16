Сборная Италии разгромила Швейцарию в матче Евро-2020

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии встречалась с национальной командой Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0.
На 26-й минуте встречи полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли открыл счёт. Результативную передачу отдал итальянский нападающий Доменико Берарди. На 52-й минуте матча Локателли оформил дубль и упрочил преимущество итальянской сборной в счёте. Третий гол в концовке встречи забил нападающий итальянской команды Чиро Иммобиле.
Встречу обслуживала бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — англичанин Майкл Оливер.
Таким образом, сборная Италии набрала 6 очков, поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А и досрочно вышла в плей-офф Евро-2020. Швейцария (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе А являются сборные Уэльса (4) и Турции (0).
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