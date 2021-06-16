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Италия — Швейцария: Иммобиле довёл счёт до разгромного

Италия — Швейцария: Иммобиле довёл счёт до разгромного
Диана Валавичюте
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В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии встречается с национальной командой Швейцарии. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. К 90-й минуте счёт 3:0 в пользу итальянской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Италия — Швейцария.

На 89-й минуте встречи нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле довёл счёт до разгромного, отправив в ворота швейцарской команды третий мяч. Результативную передачу отдал защитник Рафаэл Толой.

Встречу обслуживает бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — англичанин Майкл Оливер.

Соперниками сборных Италии и Швейцарии по группе являются национальные команды Уэльса и Турции.

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