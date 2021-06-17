Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС прокомментировали победу сборной России в матче Евро-2020 с Финляндией

В РФС прокомментировали победу сборной России в матче Евро-2020 с Финляндией
Диана Валавичюте
Комментарии

Член исполкома РФС Сергей Анохин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Россия (0:1).

«Игра мотивационная для всего российского футбола. С финнами играть сложно, поскольку команда очень закрытая, сильная. Считаю, что победить помогли индивидуальные действия Головина и особенно Миранчука. Я переживаю за Фернандеса. Он один из самых топовых в нашем чемпионате. И будет жалко потерять для сборной России. Конечно, очень жаль», — приводит слова Анохина «РБК-Спорт».

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0). В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.

Новость по теме
Путин поздравил сборную России с победой над Финляндией
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021