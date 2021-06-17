В РФС прокомментировали победу сборной России в матче Евро-2020 с Финляндией

Член исполкома РФС Сергей Анохин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Россия (0:1).
«Игра мотивационная для всего российского футбола. С финнами играть сложно, поскольку команда очень закрытая, сильная. Считаю, что победить помогли индивидуальные действия Головина и особенно Миранчука. Я переживаю за Фернандеса. Он один из самых топовых в нашем чемпионате. И будет жалко потерять для сборной России. Конечно, очень жаль», — приводит слова Анохина «РБК-Спорт».
Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0). В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.
- 17 июня 2021
-
00:56
-
00:50
-
00:49
-
00:26
-
00:24
-
00:05
- 16 июня 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:48
-
23:22
-
23:11
-
23:08
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:19
-
22:10
-
21:54
-
21:53
-
21:42
-
21:38
-
21:23
-
21:19
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:45
-
20:42
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
20:16
-
20:10
-
19:52
-
19:51