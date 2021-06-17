В РФС прокомментировали победу сборной России в матче Евро-2020 с Финляндией

Член исполкома РФС Сергей Анохин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Россия (0:1).



«Игра мотивационная для всего российского футбола. С финнами играть сложно, поскольку команда очень закрытая, сильная. Считаю, что победить помогли индивидуальные действия Головина и особенно Миранчука. Я переживаю за Фернандеса. Он один из самых топовых в нашем чемпионате. И будет жалко потерять для сборной России. Конечно, очень жаль», — приводит слова Анохина «РБК-Спорт».

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0). В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.