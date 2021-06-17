Результаты матчей 6-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы

Завершился шестой игровой день чемпионата Европы по футболу. 16 июня состоялись матчи 2-го тура группового этапа турнира в группах А и В.
В первом матче дня сборная России в Санкт-Петербурге обыграла национальную команду Финляндии. Встреча команд группы В завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник российской команды Алексей Миранчук. Сборная России набрала первые три очка на Евро-2020 и догнала национальные команды Бельгии и Финляндии в турнирной таблице группы В. Стоит отметить, что бельгийская команда провела лишь один матч. На последнем, 4-м месте в группе В располагается сборная Дании (0).
В матче Турция — Уэльс, прошедшем в Баку, победу со счётом 2:0 одержала валлийская национальная команда. На 42-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси, который забил гол после передачи нападающего Гарета Бэйла. В компенсированное время матча преимущество валлийцев упрочил защитник Коннор Робертс. Результативную передачу вновь отдал Бэйл.
В другом матче группы А сборная Италии разгромила Швейцарию. Встреча в Риме завершилась со счётом 3:0. В составе итальянской сборной дубль оформил полузащитник Мануэль Локателли. Третий гол забил форвард Чиро Иммобиле. Таким образом, сборная Италии набрала 6 очков и стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020. Уэльс (4) занимает 2-е место в таблице, Швейцария (1) — на 3-м месте, а Турция (0) замыкает таблицу.
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