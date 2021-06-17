Роберто Манчини прокомментировал победу Италии в матче со Швейцарией на Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о победе в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 со Швейцарией (3:0), которая вывела команду в плей-офф турнира.
«Локателли провёл феноменальный матч. Полузащитнику не так просто забить два мяча. В первом голе у нас получилась прекрасная комбинация, а во втором всё решило индивидуальное мастерство. Вся команда была на высоте, а с учётом того, что это была вторая игра за пять дней, это вдвойне приятно.
Мы сыграли хорошо. Это была очень сложная игра. Швейцария — сильная и физически крепкая команда. У нас были кое-какие проблемы в начале, но потом мы наладили игру и победили вполне заслуженно. Мы могли снимать все вопросы о победителе ещё раньше, ведь создали немало моментов, но это нормально, что иногда не всё залетает в ворота. Тем не менее ребята проделали отличную работу.
Что касается первого гола, это именно то, что ребята должны делать. Я постоянно прошу их об этом. Всегда нужно верить, что любая атака может завершиться голом. Именно так и получилось, когда Локателли отдал пас на Берарди и сам параллельным курсом помчался к воротам», — цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.
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