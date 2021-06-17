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Мануэль Локателли признан лучшим игроком встречи Италия – Швейцария

Мануэль Локателли признан лучшим игроком встречи Италия – Швейцария
Вячеслав Моренко
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23-летний полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли, выступающий за «Сассуоло», признан лучшим игроком встречи второго тура чемпионата Европы – 2020 со сборной Швейцарии (3:0), в которой ему удалось отметиться дублем. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

В минувшем сезоне за «Сассуоло» Локателли провёл 34 матча во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться четырьмя забитыми мячами и трёмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 35 млн.

Напомним, что сборная Италии набрала 6 очков, поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А и досрочно вышла в плей-офф Евро-2020. Швейцария (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе А являются сборные Уэльса (4) и Турции (0).

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