Дзамбротта: что за матч выдала сборная Италии! Теперь я жду ещё большего

Бывший футболист сборной Италии Джанлука Дзамбротта выразил мнение о выступлении национальной команды в матче второго тура Евро – 2020 со сборной Швейцарии (3:0).

«Что за матч выдала Италия! Было очень важно выиграть в этом непростом поединке. Цель достигнута — Италия в плей-офф! До сегодняшнего матча у меня были большие ожидания от выступления команды на турнире, но теперь я жду ещё большего. Ребята, продолжайте играть с таким же настроем и позвольте нам помечтать! Я с нетерпением жду следующего матча, чтобы снова увидеть её игру своими глазами», — цитирует Дзамбротту официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Италии набрала 6 очков, поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А и досрочно вышла в плей-офф Евро-2020. Швейцария (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе А являются сборные Уэльса (4) и Турции (0).