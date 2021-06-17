Локателли: горжусь наградой лучшему игроку матча, но хочу разделить её со всеми партнёрами

23-летний полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли прокомментировал результат встречи второго тура Евро-2020 со сборной Швейцарии (3:0), в которой ему удалось стать игроком матча, оформив дубль.

«Я очень горжусь этой наградой, но хочу разделить ее со всеми партнёрами. Я думаю, что у нас замечательная команда. Первый гол я посвятил семье. После передачи на Берарди я тоже побежал к воротам, потому что хорошо знаю, что в таких ситуациях он обязательно что-то придумает. Второй гол я посвятил всем болельщикам Италии, потому что мы играем, чтобы снова сделать их счастливыми», — цитирует Локателли официальный сайт УЕФА.

В минувшем сезоне за «Сассуоло» Локателли провёл 34 матча во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться четырьмя забитыми мячами и трёмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 35 млн.