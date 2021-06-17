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Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 17 июня

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 17 июня
Вячеслав Моренко
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Сегодня, в четверг, 17 июня, на чемпионате Европы по футболу — 2020 состоится седьмой игровой день.

Откроет программу встреча 2-го тура группы С сборных Украины и Северной Македонии, которая пройдёт в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Националь». Начало матча — в 16:00 мск, трансляция — «Матч ТВ».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа C. 2-й тур
17 июня 2021, четверг. 16:00 МСК
Украина
Не начался
Северная Македония

Затем состоится игра группы B, в которой сборная Дании на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) примет сборную Бельгии. Начало матча — в 19:00 мск, трансляция — «Россия 1».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа B. 2-й тур
17 июня 2021, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Бельгия

Закроет игровой день ещё одна игра группы С сборных Нидерландов и Австрии, которая пройдёт в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Круифф Арена». Начало матча — в 22:00 мск, трансляция — «Матч ТВ».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа C. 2-й тур
17 июня 2021, четверг. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Австрия

Напомним, после первого тура лидерами в группе С являются сборные Австрии и Нидерландов, которые обыграли Северную Македонию (3:1) и Украину (3:2) соответственно. Бельгия имеет шанс вслед за Италией завоевать досрочную путёвку в плей-офф Евро-2020 в случае победы над Данией, накануне в этой группе состоялся матч Россия — Финляндия (1:0).

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