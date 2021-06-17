Пресс-служба УЕФА опубликовала список самых быстрых игроков текущего Евро-2020
Поделиться
Пресс-служба УЕФА в «Твиттере» разместила список пяти наиболее быстрых футболистов текущего чемпионата Европы – 2020.
Так, рейтинг возглавил 28-летний крайний защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, развивший скорость 33,8 км/ч, за ним следует полузащитник Уэльса Даниэль Джеймс (33,5 км/ч), а замыкает тройку форвард англичан Рахим Стерлинг (33,1 км/ч).
В пятёрку лучших также вошли футболист сборной Швейцарии Брил Эмболо (32,8 км/ч) и ещё один представитель итальянцев – Джованни Ди Лоренцо (32,6 км/ч).
Напомним, что Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 17 июня 2021
-
03:02
-
02:38
-
02:25
-
02:09
-
02:05
-
02:03
-
02:01
-
01:59
-
00:56
-
00:50
-
00:49
-
00:26
-
00:24
-
00:05
- 16 июня 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:48
-
23:22
-
23:11
-
23:08
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:19
-
22:10
-
21:54
-
21:53
-
21:42
-
21:38
-
21:23
-
21:19
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам