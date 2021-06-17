Пресс-служба УЕФА опубликовала список самых быстрых игроков текущего Евро-2020

Пресс-служба УЕФА в «Твиттере» разместила список пяти наиболее быстрых футболистов текущего чемпионата Европы – 2020.

Так, рейтинг возглавил 28-летний крайний защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, развивший скорость 33,8 км/ч, за ним следует полузащитник Уэльса Даниэль Джеймс (33,5 км/ч), а замыкает тройку форвард англичан Рахим Стерлинг (33,1 км/ч).

В пятёрку лучших также вошли футболист сборной Швейцарии Брил Эмболо (32,8 км/ч) и ещё один представитель итальянцев – Джованни Ди Лоренцо (32,6 км/ч).

Напомним, что Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.