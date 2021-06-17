«Чемпионат» запустил ролик на крыше «Лужников» в поддержку сборной России

Сразу после окончания матча Евро-2020 Финляндия — Россия (0:1) на крыше БСА «Лужники» был запущен ролик в поддержку сборной России по футболу. Он будет отчётливо виден в тёмное время суток и размещён на протяжении всего периода выступления команды на турнире.
«Здорово, что удалось обыграть сборную Финляндии, но главные матчи впереди. Именно матчи, так как мы на «Чемпионате», как и все болельщики сборной России, верим, что игра с Данией не станет для наших ребят последней на Евро-2020. Поэтому и решили поддержать команду таким оригинальным способом», — сообщил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.
Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0). В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.
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