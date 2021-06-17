Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месут Озил отреагировал на уход Серхио Рамоса из «Реала»

Месут Озил отреагировал на уход Серхио Рамоса из «Реала»
Вячеслав Моренко
Комментарии

32-летний немецкий атакующий полузащитник турецкого «Фенербахче» Месут Озил прокомментировал расставание мадридского «Реала» со звёздным защитником Серхио Рамосом.

«Самая большая легенда в истории «Реала» уходит. Всего наилучшего на твоём следующем этапе, мой брат. До сих пор с такой любовью вспоминаю время, проведённое вместе в Мадриде», — гласит пост Озила в «Твиттере».

В конце этого месяца у капитана «сливочных» истекает контракт с клубом, и стороны не стали его продлевать. Сегодня, 17 июня, состоится прощальная пресс-конференция, в которой помимо Серхио примет участие президент «Реала» Флорентино Перес.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

Новость по теме
«Севилья» не заинтересована в приглашении Рамоса, его возвращение даже не рассматривалось
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021