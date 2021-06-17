Месут Озил отреагировал на уход Серхио Рамоса из «Реала»

32-летний немецкий атакующий полузащитник турецкого «Фенербахче» Месут Озил прокомментировал расставание мадридского «Реала» со звёздным защитником Серхио Рамосом.



«Самая большая легенда в истории «Реала» уходит. Всего наилучшего на твоём следующем этапе, мой брат. До сих пор с такой любовью вспоминаю время, проведённое вместе в Мадриде», — гласит пост Озила в «Твиттере».



В конце этого месяца у капитана «сливочных» истекает контракт с клубом, и стороны не стали его продлевать. Сегодня, 17 июня, состоится прощальная пресс-конференция, в которой помимо Серхио примет участие президент «Реала» Флорентино Перес.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.