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Лапорта: Месси хочет остаться в «Барселоне». Агуэро каждый день убеждает его в этом

Лапорта: Месси хочет остаться в «Барселоне». Агуэро каждый день убеждает его в этом
Вячеслав Моренко
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб ведёт работу по новому контракту 33-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Бутсы Лео Месси продолжат работу на поле «Камп Ноу». Он хочет остаться. Я не думаю о его уходе. Это нелегко, но мы сделаем всё, что в наших силах. Нет необходимости чем-либо соблазнять его, он полон решимости, есть ряд обстоятельств, благодаря которым он хочет остаться.

С ним всё в порядке, но он ещё не подписал контракт. Серхио Агуэро каждый день говорит ему: «Подпиши новый контракт, мы будем играть вместе», — цитирует Лапорту Goal.

В минувшем сезоне за «Барселону» Месси принял участие в 47 встречах, на его счету 38 голов и 14 результативных передач.

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