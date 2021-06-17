«Реал Сосьедад» подписал 19-летнего словацкого полузащитника «Ред Булл Зальцбург»

Пресс-служба испанского «Реал Сосьедад» на официальном сайте клуба сообщила о завершении сделки по переходу 19-летнего опорного хавбека австрийского «Ред Булл Зальцбург» и молодёжной сборной Словакии Петера Покорны.
В минувшем сезоне хавбек принял участие в 32 встречах за австрийский клуб, в которых отметился двумя результативными передачами. Стоимость перехода в испанский клуб не разглашается, однако по версии Transfermarkt.de футболист оценивается в € 1 млн. Сам футболист подписал контракт до окончания сезона-2023/2024, перед подписанием соглашения Покорны прошёл полное медицинское обследование.
Публикация доступна в «твиттере» «Реал Сосьедад».
Напомним, что «Реал Сосьедад» по итогам сезона-2020/2021 занял пятое место в чемпионате Испании, набрав 62 очка в 38 встречах. Подопечные Иманола Альгуасиля заработали путёвку в групповой этап Лиги Европы.
- 17 июня 2021
-
04:41
-
04:31
-
04:15
-
04:00
-
03:45
-
03:25
-
03:14
-
03:02
-
02:38
-
02:25
-
02:09
-
02:05
-
02:03
-
02:01
-
01:59
-
00:56
-
00:50
-
00:49
-
00:26
-
00:24
-
00:05
- 16 июня 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:48
-
23:22
-
23:11
-
23:08
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:19
-
22:10
-
21:54
-
21:53
-
21:42