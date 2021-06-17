«Реал Сосьедад» подписал 19-летнего словацкого полузащитника «Ред Булл Зальцбург»

Пресс-служба испанского «Реал Сосьедад» на официальном сайте клуба сообщила о завершении сделки по переходу 19-летнего опорного хавбека австрийского «Ред Булл Зальцбург» и молодёжной сборной Словакии Петера Покорны.



В минувшем сезоне хавбек принял участие в 32 встречах за австрийский клуб, в которых отметился двумя результативными передачами. Стоимость перехода в испанский клуб не разглашается, однако по версии Transfermarkt.de футболист оценивается в € 1 млн. Сам футболист подписал контракт до окончания сезона-2023/2024, перед подписанием соглашения Покорны прошёл полное медицинское обследование.

Публикация доступна в «твиттере» «Реал Сосьедад».

Напомним, что «Реал Сосьедад» по итогам сезона-2020/2021 занял пятое место в чемпионате Испании, набрав 62 очка в 38 встречах. Подопечные Иманола Альгуасиля заработали путёвку в групповой этап Лиги Европы.